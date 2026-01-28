Fallece en Palomas una mujer de 76 años atropellada por un camión de butano

Una mujer de 75 años ha fallecido este martes en la localidad pacense de Palomas atropellada por un camión de reparto de butano que supuestamente estaba realizando maniobras de marcha atrás.

El suceso ha ocurrido sobre las 10,20 horas de este martes en la calle trasera de corredera de esta localidad, cuando este camión ha atropellado a la víctima, que la ha golpeado contra otro vehículo, según los primeros datos aportados por la Guardia Civil.

Hasta el lugar del accindente se ha desplazado un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud (SES) y equipo sanitario del Centro de Salud de Palomas, que no ha podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer, que ya había fallecido.

El Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las diligencia de este caso.