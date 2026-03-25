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Fallece una mujer tras caer de una vivienda de un edificio en Badajoz

Aunque ahora se investigan los hechos, la muerte podría haberse producido de forma accidental.

Redacción

Extremadura |

Fallece una mujer tras caer de una vivienda de un edificio en Badajoz
Fallece una mujer tras caer de una vivienda de un edificio en Badajoz | CC

Una mujer fallecía ayer martes tras caer de una vivienda de un edificio ubicado en la barriada de San Fernando de Badajoz, cuyas causas se investigan.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado este hecho, que ha tenido lugar en torno a las 14:00 horas en un edificio ubicado en la zona conocida como Cuatro Caminos, con una caída desde una importante altura.

Aunque ahora se investigan los hechos, la muerte podría haberse producido de forma accidental, pues testigos han expresado que la mujer se encontraría limpiando los cristales de la terraza del inmueble, aunque la Policía Nacional no ha confirmado este extremo.

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