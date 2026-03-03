Fademur pone en marcha en Extremadura ocho talleres sobre autoempleo y emprendimiento femenino rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Fademur ha puesto en marcha este lunes los ocho talleres que conformarán el programa Ruraltivity en Extremadura, que pretenden impulsar proyectos de autoempleo y negocios en el medio rural liderados por mujeres.

Fademur creó esta lanzadera de emprendedoras rurales en 2018 y, a través de ella, ofrece apoyo integral a mujeres de toda España que desean iniciar o consolidar sus negocios en el medio rural.

Con Ruraltivity ha demostrado que cuando las mujeres se unen y trabajan juntas son "capaces de todo", señalan desde la organización, que apuesta por apoyar la formación de las mujeres en el rural como vía para fomentar el emprendimiento femenino y mejorar la empleabilidad de las mujeres en los pueblos.

El primero de estos talleres comienza este lunes en Plasencia con el alumnado del certificado de 'Operaciones auxiliares de la industria textil, confección y piel', con el que se trabajará el emprendimiento, el empoderamiento femenino y creación de cooperativas rurales.

La temática de los talleres contempla el emprendimiento rural, venta a través de redes sociales, creación de cooperativas rurales, etc. FADEMUR llevará a cabo más talleres de Ruraltivity los próximos días 16 y 18 de marzo en Plasencia. Además, la Federación continuará impartiéndolos en Moraleja en el mes de mayo.

El programa Ruraltivity que se desarrollará este año en Extremadura está financiado con los fondos correspondientes al IRPF de la Junta de Extremadura.