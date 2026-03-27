La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx celebra la festividad de San Vicente Ferrer

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este jueves el acto académico con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer, patrón del centro, en el Aula Magna del campus de Badajoz.

La ceremonia ha reunido a autoridades académicas, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria en un encuentro marcado por el reconocimiento al mérito académico, la reflexión sobre el futuro de la enseñanza universitaria y la importancia del análisis económico en la toma de decisiones públicas.

El acto ha comenzado con la intervención del Coro de la Universidad de los Mayores, tras la cual el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Marín Hita, ha inaugurado la jornada y ha dado paso a la conferencia magistral impartida por Francisco Sabio, director general de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística.

Durante su conferencia titulada 'La estimación del PIB', Francisco Sabio Martín ha destacado que hablar del PIB es hacerlo de las cuentas nacionales, y ha subrayado que estos sistemas integran información procedente de múltiples fuentes para medir todos los aspectos económicos de un país.

En este sentido, ha explicado que "hacemos 'big data' desde hace muchos años, con información de múltiples fuentes que sintetizamos en las cuentas nacionales que miden todos los aspectos económicos de un país".

El conferenciante ha señalado asimismo que el Producto Interior Bruto constituye el principal indicador de las cuentas nacionales y el de mayor impacto mediático, a la par que ha explicado que su cálculo se realiza siguiendo estándares europeos, a través de Eurostat, como medida básica del tamaño total de la economía de un país o región.

Asimismo, Sabio ha detallado que el PIB puede medirse desde tres ópticas diferentes: la oferta, la demanda y las rentas, destacando la complejidad del proceso de elaboración. "Cuesta mucho medirlo porque hay que medir todos los aspectos de la economía de un país. Cada día se generan billones de transacciones económicas que deben estar insertadas en el sistema de cuentas nacionales", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado que uno de los elementos fundamentales para su elaboración son las tablas de origen y destino, construidas a partir de más de 120 productos.

Durante su intervención, Francisco Sabio también ha informado al alumnado sobre las oportunidades formativas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, destacando la posibilidad de realizar prácticas tanto en los servicios centrales, en modalidad online, como en delegaciones provinciales de forma presencial. Estas prácticas, no retribuidas, pueden solicitarse a través de la Oficina de Prácticas y se adaptan al perfil del alumnado mediante proyectos específicos diseñados por las distintas unidades del INE.

ENTREGA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Tras la conferencia y la intervención del Coro de la Universidad de los Mayores, se ha procedido a la entrega de distinciones institucionales como las medallas de la Facultad a trabajadores que han cumplido 20 años de servicio en el centro, María Carmen Arroyo Mena, Francisco Manuel Parejo Moruno y Montserrat Díaz Méndez.

Asimismo, se han otorgado también los premios a los estudiantes ganadores de la XIV Olimpiada de Economía, celebrada en Badajoz el pasado 19 de marzo, y cuyos diplomas fueron entregados por el subdirector general de Caja Rural de Extremadura, Miguel Ángel Santos.

El tercer finalista es Jaime Carmona Vázquez, del IES Zurbarán de Badajoz; el segundo Pablo Mendoza Fernández, del IES Zurbarán de Badajoz, ambos bajo la tutoría del profesor Julián Camacho Risco; y el primer finalista José Luis Becerra Pretel, del IES Bárbara de Braganza de Badajoz, bajo la tutoría del profesor César Francisco Pardo Ruiz.

Asimismo, el tercer ganador es Rodrigo Gutiérrez Regidor, del IES El Brocense de Cáceres, bajo la tutoría del profesor José Antonio Mendoza Iglesias; la segunda Ángela Natividad Carrasco Tinoco, del IES Zurbarán de Badajoz; y el primero Álvaro Yebra Ramírez-Cárdenas, del IES Zurbarán de Badajoz, los dos últimos bajo la tutoría del profesor Julián Camacho Risco.

Tras la entrega de diplomas, Luis Martín Hita ha felicitado a todos los galardonados y ha recordado los principales hitos del último año, ante lo que ha resaltado que la Facultad es la única que cuenta con un programa de enseñanza en inglés y ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevas titulaciones, el doble grado en Empresariales e Ingeniería Industrial y el Máster en Comercio Internacional.

También ha anunciado la puesta en marcha de la nueva página de egresados de la Facultad, destinada a visibilizar la trayectoria profesional de antiguos estudiantes, servir de inspiración al alumnado y reforzar el vínculo con los egresados.

Por su parte, el vicerrector de Economía de la Universidad de Extremadura, Agustín García, ha destacado la necesidad de seguir mejorando las facultades mediante el refuerzo de la financiación, la mejora de infraestructuras y la accesibilidad. Asimismo, ha subrayado el talento que surge de la Facultad y la capacidad de la Universidad para proporcionar la formación necesaria para que el alumnado alcance sus objetivos profesionales, según indica la UEx en nota de prensa.