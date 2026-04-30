La fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng materializa la compraventa de la parcela en ExpacioMérida

La Junta de Extremadura y la fábrica de Cátodos de Hunan Yuneng han materializado hoy la compraventa de la parcela I-103 de 467.000 m² en ExpacioMérida. La empresa ya tenía una reserva del terreno. Este es un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor, cuya entrada en producción espera que se produzca antes de finales de año.

Se trata de una planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías. Es una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y la primera planta de este tipo en Europa.

TRABAJO RIGUROSO

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida es una oportunidad que se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno de la presidenta de María Guardiola, "fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos", dijo en su momento, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría.

Este proyecto, "que nos llevó a visitar a los propios empresarios en China", sigue dando pasos, tal y como explicó Santamaría. Ya ha obtenido la autorización ambiental y la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida.

Desde la Junta también se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones, con capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de cientos de empleos.

Desde la Junta se considera este proyecto clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, además de que refuerza la posición de Extremadura como enclave industrial vinculado al sector energético.