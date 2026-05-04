Extremúsika cierra su edición de 2026 con el doble de asistentes y más de 40 horas de música en directo

Extremúsika ha cerrado su edición de 2026 con el doble de asistentes con respecto al año pasado, más de 40 horas de música en directo y con la mente puesta ya en 2027, cuando el festival regresará a Cáceres del 29 de abril al 1 de mayo.

El gran protagonista de la última jornada del festival, la de este pasado sábado 2 de mayo, ha sido Sanguijuelas del Guadiana, la banda relevación extremeña que ha conquistado al público "a base de actitud, frescura y un directo que mezcla sin parsimonias descaro, raíces y energía generacional" y que ha protagonizado uno de los momentos "más multitudinarios y emotivos" de este Extremúsika, según resalta la organización del evento.

Pero la jornada también ha ofrecido una variedad de estilos y contrastes, siguiendo el espírito "ecléctivo" del festival. Por los escenarios del Extremúsika pasaron ayer grupos como los locales Inkandescencia, la banda de humor ácido y metal paródico El Reno Renardo, o la poesía urbana y combativa de Poncho K, que regresaba a los escenarios tras un largo parón.

También actuaron La Fuga, The Locos, Jason Cenador, Forraje, Segismundo Toxicómano, Def Con Dos, Balkan Bomba, Yassir, Metrika, Dollar Selmouni o La Pantera, Mvrk, Kabasaki y Michael Krn & Alex Sánchez.

Más allá de los escenarios, el festival ha destacado otros grandes atractivos de la experiencia, como son la zona de acampada, la de barras y los 'food trucks', de manera que el Extremúsika "ha vuelto a demostrar que ha sido mucho más que música".

La organización ya prepara la edición de 2027, que se extenderá del 29 de abril al 1 de mayo, y ha anunciado que va a lanzar una oferta para los abonos, por 36 euros, este martes 5 de abril a las 17,00 horas.