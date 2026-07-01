El extremeño Ángel García Blanco entra a formar parte de la Comisión Ejecutiva de Asaja nacional

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha entrado a formar parte desde este martes de la Comisión Ejecutiva de Asaja Nacional, cuyo presidente seguirá siendo Pedro Barato, que ha ganado las elecciones de la organización agraria al obtener de forma mayoritaria el respaldo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid.

García Blanco formaba parte de la candidatura a la reelección de Pedro Barato y ha conseguido la victoria con el 90 por ciento de los votos emitidos.

El amplio resultado con respecto a la otra candidatura (Pedro Barato, 152 votos; y 15; y 3 votos en blanco) renueva la confianza de los compromisarios en el actual presidente y avala la línea de trabajo de la organización para los próximos años, apunta en nota de prensa APAG Extremadura Asaja.

Así, Pedro Barato Triguero ha sido reelegido presidente nacional de Asaja con el 90 por ciento de los votos emitidos en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este martes en Madrid, según ha informado la organización en un comunicado.

Según Asaja, el resultado renueva la confianza de los compromisarios en el actual presidente y avala la línea de trabajo de la organización para los próximos años.

En su intervención tras conocerse el resultado, Pedro Barato ha agradecido a los compromisarios la participación y el comportamiento ejemplar a lo largo del proceso electoral y ha puesto en valor el trabajo colectivo que a lo largo de estos años ha hecho posible consolidar Asaja como "la principal organización agraria del país", con presencia en todas las comunidades autónomas y peso institucional reconocido también en el ámbito europeo.