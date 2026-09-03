La extremeña Maribel Ramos Vergeles, nueva presidenta de Casa 47

La extremeña Maribel Ramos Vergeles, natural de Fuente del Maestre (Badajoz), ha sido nombrada como nueva presidenta de Casa 47 en sustitución de Leire Iglesias, también extremeña, quien ha sido nombrada secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, Ramos Vergeles asume la presidencia en una "fase de expansión" de la entidad estatal de vivienda, con el objetivo de "consolidar la vivienda pública como un derecho de la ciudadanía", informa en un comunicado este miércoles.

Su nombramiento por el Consejo de Ministros de este pasado martes "da continuidad al proceso de crecimiento" de Casa 47 y al desarrollo de un modelo que "actúa sobre el ciclo integral" de la vivienda, desde el suelo y la construcción hasta su gestión, continúa la entidad, que dice afrontar esta nueva etapa con el objetivo de seguir ampliando el parque estatal permanente de vivienda asequible y avanzar en el fortalecimiento de la vivienda como un servicio público que "dé respuesta de forma duradera a las necesidades" de los ciudadanos.

Precisamente Ramos Vergeles ha ocupado el cargo de directora general del Parque de Vivienda Asequible de Casa 47 desde enero de 2025, liderando el despliegue de la considerada como "una de las principales líneas estratégicas" de la entidad.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, Maribel Ramos es especialista en Intervención Social y Género por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y cuenta con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, así como otros programas especializados cursados en instituciones como el Instituto de Estudios Fiscales, la Escuela de Organización Industrial, IESE Business School y Esade.

Antes de incorporarse a Casa 47, trabajó en Hogar Sí, donde fue subdirectora general de Innovación (2018-2024), directora de la Unidad de Desarrollo Estratégico y responsable de la estrategia de incidencia política y de las relaciones con grupos de interés (2014-2018).