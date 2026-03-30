Extremareggae Music Festival ofrecerá el 30 de mayo en Puebla de la Calzada actuaciones de Morodo & Jah Nattoh o SumeRR

Extremareggae Music Festival celebrará su sexta edición el próximo 30 de mayo en el recinto ferial de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, con más de diez horas de música, y con entrada gratuita para todos los asistentes.

Así, el evento se desarrollará desde las 12,00 horas hasta las 03,00 de la madrugada, en un espacio de una hectárea totalmente equipado que "combina naturaleza, accesibilidad y servicios para garantizar una experiencia cómoda, segura y familiar".

Para esta edición, el cartel de Extremareggae 2026 estará encabezado por Morodo & Jah Nattoh, dos de los grandes referentes del reggae en español que presentarán un show conjunto acompañado por Unity Sound, y junto a ellos, destaca también la presencia de SumeRR, cantante jamaicana afincada en Tenerife, cuya propuesta fusiona reggae, soul y dancehall con una voz única y mensajes llenos de empoderamiento y derechos humanos, posicionándose como una de las voces emergentes más relevantes del reggae en Europa.

El cartel se completa con propuestas como Rubera Roots (Portugal y Cabo Verde), una de las bandas más representativas de la cultura rastafari en el país luso, cuyo sonido conecta el reggae roots, el reggae clásico de los 70, y Brais Ninguén & Couto 90, formación gallega, ganadora del Concurso de Bandas de Extremareggae, con gran proyección que mezcla reggae roots con influencias de dub, funk y jazz, según avanza la organización del certamen en nota de prensa.

ÁREA MYSTIC STAGE

Además, uno de los espacios más especiales será el área Mystic Stage, concebido como homenaje al padrino del festival, el fallecido cantante jamaicano Likle Mystic.

También el público podrá disfrutar de figuras clave del panorama nacional como Hermano L, pionero del 'raggamuffin', un subgénero nacido en los 80 y que incluye electrónica, sintetizadores y ritmos rápidos,, acompañado por Chronic Sound, uno de los DJs más consolidados del reggae y dancehall en España.

Igualmente, actuarán Kano Sunsay referente del reggae consciente, junto a Tcap Selektah, Dj destacado en la escena reggae y hip hop, ofreciendo un recorrido sonoro desde el roots más clásico hasta el new roots más actual.

Por último, el malagueño Dj Lion Wadada Sound, uno de los clásicos de estos ritmos en España, ofrecerá su espectáculo en vivo.

OTRAS ACTIVIDADES

También en el marco de este certamen, la comunidad Rastafari Cultural Yard de Lisboa, dará charlas sobre su filosofía y realizará diferentes acciones para alejar prejuicios sobre este movimiento, y a continuación, el narrador camerunés Boni Ofogo hará disfrutar a pequeños y mayores con sus fábulas y cuentos africanos.

Extremareggae contará con un mercado de artesanía extremeña, un zona de food trucks y barra con precios populares, mientras que la organización ha programado un taller de arcilla infantil.

Igualmente, el festival incluye un ciclo de cine con las proyecciones de los documentales Hit Me With Music, el 8 de mayo y Why Do Jamaicans Run So Fast, sobre Usain Bolt, el 22 del mismo mes, en colaboración con la productora Nice Time, en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, para acercar cultura jamaicana desde una perspectiva audiovisual.

El organizador y director del festival, Javier Pulpo, ha considerado que "la cultura debe ser accesible para todas las personas", por ello "agradece la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas" que colaboran en el certamen.