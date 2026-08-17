Extremadura traslada su más sentido pésame a la familia del militar de la UME fallecido en Huesca

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura ha trasladado su más sentido pésame a la familia, amistades y compañeros del militar de la UME fallecido mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

También ha deseando una pronta recuperación para los otros tres militares que han resultado heridos de diversa consideración al volcar un camión autobomba.

Los cuatro formaban parte del operativo que trabaja para extinguir el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta ya a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas.

La UME ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte del militar, que era miembro del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), ubicado en Zaragoza.

Más de 570 militares de la UME y 170 medios se encuentran realizando misiones para hacer frente a la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.