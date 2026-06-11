Extremadura tendrá seis comedores escolares más el próximo curso 2026-2027

La Consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha anunciado la apertura de seis nuevos comedores escolares -Don Álvaro, Higuera de Llerena, Valdecaballeros, Valverde de Mérida, Guadajira y Torrejoncillo- para el curso 2026-2027 que darán servicio a 176 usuarios. Con ellos, la red de comedores en la región se amplía a 237 con un presupuesto de casi 13 millones de euros.

La Consejera ha explicado que "el servicio de comedores es un servicio vital, es un servicio muy necesario para la conciliación de nuestras familias y que venimos trabajando de manera muy intensa desde que llegamos al Gobierno en el año 2023 porque entendemos que es un servicio esencial".

En este sentido, Valencia, ha hecho hincapié en que ningún alumno se quedará si este servicio, tal y como viene sucediendo desde que comenzará la anterior legislatura "desde el principio la presidenta María Guardiola indicó que ningún niño se tenía que quedar fuera del comedor y así hemos estado trabajando". Por ello, "desde el año 2023 hasta ahora han sido muchos los avances que se han hecho a nivel presupuestario apostando por los comedores y que contamos en este curso con 3.000 alumnos gratuitos más que en el año 2022".

También ha afeado que el anterior Ejecutivo socialista anunciase una "falsa gratuidad universal". Ha insistido en que "fue una medida que anunciaron a escasos cinco meses de las elecciones -del 2023- y los datos hoy nos reflejan que nuestro modelo es el modelo que funciona porque eso ha permitido que ningún alumno se haya quedado fuera".