Extremadura tardó 21,97 días en pagar a sus proveedores en julio

Extremadura ha tardado 21,97 días en pagar a sus proveedores en julio, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda este miércoles.

Baleares (54,09 días), Región de Murcia (35,31 días), Cataluña (30,50 días) y Comunidad Valencia (30,20 días) han sido las cuatro únicas comunidades autónomas que han tardado más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de julio, aunque el periodo medio de todas las regiones se sitúa en los 25,42 días, lo que supone un aumento de 1,99 días respecto al mes anterior.