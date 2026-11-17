Extremadura ha registrado 73 procedimientos concursales entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 3 por ciento, frente al descenso del 3 por ciento acumulado para el conjunto del país, según un estudio de Informa D&B S.A.U, compañía filial de Cesce.

A su vez, las disoluciones en la comunidad se sitúan en dicho periodo en 295, un 1 por ciento más, mejor comportamiento que la subida del 8 por ciento general.

Así, los concursos llegan a 64 en lo que va de año en la región, un 5% por encima del ejercicio precedente, en contraste con el retroceso del 3% de la media nacional. Además se contabilizan tres planes de reestructuración, misma cifra que en 2025, y seis procedimientos especiales para microempresas, había siete el ejercicio anterior. Los datos para el conjunto del territorio bajan un 22% para los planes de reestructuración y un 2% en el caso de los procedimientos especiales.

En el acumulado entre enero y octubre, Comercio lidera los concursos en la comunidad con 18, seguido de Hostelería, con 15, y Construcción y actividades inmobiliarias, con 14.

Los planes de reestructuración registrados en este periodo se reparten entre Industria, Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias, y los procedimientos especiales para microempresas entre estos dos últimos y Comunicaciones, Hostelería, Transportes y Otros servicios. Por su parte, las disoluciones acumuladas de estos diez meses las encabezan Comercio (65) y Construcción y actividades inmobiliarias (56).

Por provincias, Badajoz registra 45 concursos y 178 disoluciones, tres planes de reestructuración y 5 procedimientos especiales, y Cáceres contabiliza 19 concursos y 117 disoluciones, además de un procedimiento especial.