Extremadura suma 12 nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes' (12 de ellos en Extremadura), entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

En el caso de Extremadura, los nuevos 'Soletes' son, en concreto, el restaurante Al-Karika de Coria; el restaurante Big House de Cáceres; el bar El Camaleón Más que Vinos de Badajoz; la Cafetería La Cercana de Zafra; la vinoteca La Dicha de Mérida; el restaurante La Palmera de Miajadas; y el restaurante Malahierba de Badajoz.

También, el restaurante Mallorca de Monesterio; el restaurante Origen Cáceres de Cáceres; el fast good Pancontigo de Badajoz; el restaurante Taberna Sebastián de Don Benito; y el restaurante Tapería Yuste de Cáceres.