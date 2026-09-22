Extremadura suma 113 proyectos europeos eTwinning de cooperación educativa y cinco nuevos centros 'eTwinning School'

Extremadura ha consolidado durante el curso 2025 / 2026 su participación en el programa europeo eTwinning, una iniciativa que promueve la colaboración entre centros educativos de diferentes países. A lo largo del curso pasado se han desarrollado 113 proyectos en los que han participado un total de 190 docentes.

eTwinning desarrolla y refuerza el trabajo en red y el aprendizaje compartido de los centros escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. El programa permite que, al menos, dos centros de países europeos diferentes lleven a cabo un proyecto colaborativo utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Esta metodología ofrece al profesorado la posibilidad de trabajar los currículos de manera cooperativa e innovadora y permite al alumnado aprender sobre la cultura de otros países y mejorar sus habilidades lingüísticas.

La participación extremeña en la última convocatoria del programa se ha traducido en importantes reconocimientos, ya que cinco centros extremeños han obtenido la acreditación `eTwinning School¿ en el pasado curso escolar, un distintivo que valora la implicación, el compromiso y la dedicación a esta iniciativa. Se trata del CEIP Guadiana, de Badajoz; el Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz; el IES Carolina Coronado, de Almendralejo; el IES Gonzalo Torrente Ballester, de Miajadas; y el IES Luis Chamizo, de Don Benito.

Asimismo, este curso las propuestas desarrolladas desde Extremadura han sido reconocidas con 70 sellos de calidad nacionales. Además, el docente Anselmo Natalio Díaz ha obtenido el Premio Nacional eTwinning 2026 en la categoría de proyectos con alumnado de Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial.

'EMBAJADA ETWINNING'

La red extremeña de embajadores de eTwinning se ha reunido este lunes en Mérida para analizar estos datos y planificar nuevas iniciativas que permitan seguir reforzando la dimensión europea de los centros educativos de la región.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha recibido a los ocho docentes que forman parte de la 'Embajada eTwinning' en Extremadura, un equipo que desempeña un papel fundamental en la difusión del programa, y en la formación y asesoramiento del profesorado interesado en desarrollar proyectos de cooperación escolar europea.

La red está integrada por Margarita Gil, del CEIP Luis Vives, de Badajoz; Ángel Luis López, del Colegio Fundación Sopeña, de Badajoz; Mª Trinidad Pérez, del CEIP Guadiana, de Badajoz; Montserrat Camacho, del CEIP Montero de Espinosa, de Almendralejo; Juan Antonio Rincón, del Centro de Profesores y Recursos de Mérida; Moisés Cañada, del IES San José, de Villanueva de la Serena; Adriana Trifu, del IES Gonzalo Torrente Ballester, de Miajadas; y Camilo Rodríguez, de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

PLANIFICACIÓN DEL NUEVO CURSO

A partir de la experiencia acumulada durante este último curso, la red de embajadores ha planteado nuevas actuaciones para 2026 / 2027 dirigidas a ampliar la presencia de eTwinning en nuestras aulas.

Entre las propuestas, destaca la puesta en marcha del 'Seminario online de acompañamiento en proyectos eTwinning', aumentar la formación en los Centros de Profesores y de Recursos (CPR), además de potenciar el uso del programa en el marco de Erasmus+, la Formación Profesional y en entornos rurales.

Una iniciativa interesante será integrar eTwinning en los programas de formación inicial del profesorado dentro de la categoría ITE de eTwinning, que implica a docentes y alumnado de las facultades de Educación de las diferentes comunidades autónomas.