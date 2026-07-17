Extremadura registró 6.303 nacimientos de madres residentes en 2025, 200 menos que en 2024

El número de nacimientos de madres residentes en Extremadura en 2025 fue de 6.303, 200 menos que en 2024, lo que supone una tasa bruta de 5,98 por cada mil habitantes.

Los meses de mayores nacimientos fueron octubre (552), noviembre (551), agosto (549) y enero (545), ha informado este jueves el Instituto de Estadística de Extremadura (Ieex) en un comunicado.

Septiembre y febrero fueron los meses que menos nacimientos registraron, 499 y 477, respectivamente.

Durante 2025 nacieron más niños (3.204) que niñas (3.099).

El 10,7 % de los nacidos tenían madre de nacionalidad extranjera, especialmente de Rumanía (22 %) y Marruecos (20,2 %).

En 2025 la tasa de natalidad más alta entre los municipios extremeños se registró en Entrín Bajo (21,1 nacimientos por mil habitantes).

Y en 76 municipios no hubo ningún nacimiento, 11 más que el año anterior, 14 en la provincia de Badajoz y 62 en la de Cáceres

En ese año, el 72,6 % de las mujeres que fueron madres tenían más de 29 años.

Si atendemos al tipo de parto, 6.136 (98,5 %) fueron simples y 92 múltiples.

En los partos sencillos, el 41,4 % de los nacidos pesaron entre 3 y 3,49 kilos, mientras que en los partos múltiples únicamente el 6,5 % de los nacidos se encontraban en este intervalo de peso.

Los nombres más frecuentes entre las niñas nacidas en 2025 fueron Lucía (28,4‰) y Carmen (25,2‰). Manuel (33,7‰) y Hugo (25,9‰) entre los niños.