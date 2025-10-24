Extremadura registró 323,4 millones de euros en exportaciones en agosto, un 34,8 % más

Las exportaciones registradas en agosto en Extremadura alcanzaron los 323,4 millones de euros, una variación anual del 34,8 %, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 160,2 millones de euros, una variación anual del 7,8 %.

Según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la provincia de Badajoz redujo sus exportaciones un 0,2 %, pero aumentó sus importaciones un 13,4 %.

Por el contrario, la cacereña aumentó sus exportaciones un 128,3 % y disminuyó un 1,1 % en importaciones.

En datos acumulados, en los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas alcanzaron los 2.615 millones de euros, un 15,9 % más que las del mismo periodo del año anterior.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.413,4 millones de euros, que supone una disminución interanual del 5,9 %.

Por sectores en exportación, la región ha aumentado sus porcentajes en productos energéticos (160,5 %), semimanufacturas no químicas (87,3 %), productos químicos (10,3 %), bienes de equipo (4,1 %), bienes de consumo duradero (17,3 %), manufacturas de consumo (6,1 %) y otras mercancías (63 %).

Por el contrario, disminuyen en alimentación (-3 %), materias primas (-12 %) y el sector automóvil (-7 %).

En relación a las importaciones, aumentan en alimentación (1 %), productos químicos (7,5 %) y bienes de consumo duradero (6,4 %), mientras que caen en productos energéticos (-14,3 %), materias primas (-23,3 %), semimanufacturas no químicas (-11,1 %), bienes de equipo (-5,5 %), sector automóvil (-6,1 %), manufacturas de consumo (-11,6 %) y otras mercancías (-16,7 %).