Extremadura registró 16 accidentes de patinetes en 2025, misma cifra que el año anterior

Extremadura registró el pasado año 2025 un total de 16 accidentes con patinetes, misma cifra que el año anterior, en los que no se registró ningún fallecido, según el informe 'Avance de Datos de Siniestros e Incendios de Vehículos de Movilidad Personal 2025', realizado por Fundación Mapfre y Cesvimap.

En España, los siniestros con patinetes alcanzaron la cifra de 549 en 2025, lo que supone un 38,6% más que el año anterior, y dejaron un total de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas.

El estudio concluye que del total de fallecidos, 16 murieron mientras usaban este tipo de vehículo, en un siniestro falleció un motociclista y dos peatones murieron atropellados por patinetes eléctricos.