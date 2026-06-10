Extremadura registra 34 procedimientos concursales hasta mayo, misma cifra que en 2025

Extremadura ha registrado 34 procedimientos concursales entre enero y mayo de 2026, misma cifra que el año anterior, mientras que las disoluciones de empresas, con un total de 186 en este periodo, han aumentado un 11 por ciento, según un estudio de Informa D&B.

Los datos de concursos en la comunidad extremeña avanzan un 4% hasta 27, peor comportamiento que el descenso del 3% general. En Extremadura se localizan además tres planes de reestructuración desde enero, dos más que el año anterior, y cuatro procedimientos especiales para microempresas, tres menos que en 2025.

Por sectores, Comercio es el que más concursos acumula en Extremadura, con 12, seguido por Hostelería, con seis, y Construcción y actividades inmobiliarias, con cuatro. Los tres planes de reestructuración se reparten entre Industria, Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio.

En cuanto a los procedimientos especiales para microempresas, Construcción y actividades inmobiliarias, Comercio y Hostelería suman uno cada uno, al igual que Comunicaciones.

Las disoluciones, por su parte, las encabezan Comercio, con 47, Construcción y actividades inmobiliarias, con 36, y Energía, con 21.

Por provincias, Badajoz registra 18 concursos, tres procedimientos especiales y 102 disoluciones, además de los tres planes de reestructuración; mientras que Cáceres alcanza nueve concursos, un procedimiento especial y 84 disoluciones.

En el conjunto nacional, en los cinco primeros meses de 2026 se han registrado 2.858 procedimientos concursales y 15.255 disoluciones en España, un retroceso del 3% en el caso de los procesos concursales y un incremento del 11% para las disoluciones respecto al mismo periodo de 2025.