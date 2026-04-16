Extremadura registra 16 concursos de acreedores en el primer trimestre

Extremadura contabilizó un total de 16 concursos de acreedores durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un descenso del 40,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el Radar Empresarial de Experian, en el mes de marzo la comunidad registró dos procedimientos, un 81,8% menos respecto a las cifras obtenidas en marzo de 2025.

Se trata de un descenso superior al conjunto del país, donde la concursalidad cerró el trimestre con 1.561 expedientes, un descenso del 12,2%.

La caída se ha mantenido constante durante los tres primeros meses del año, con retrocesos que alcanzaron el 14,4% en enero y el 15,7% en febrero, consolidando una tendencia descendente que rompe con el crecimiento acumulado del 5,7% registrado al cierre del ejercicio anterior.

En términos de incidencia, el informe destaca una mejora en la vulnerabilidad del tejido productivo español. El ratio de incidencia concursal se redujo de una media de 4 expedientes por cada 10.000 empresas en 2025 a 3,4 en el arranque de 2026.

Por sectores, el comercio y la reparación de vehículos lideraron el número de concursos con 346 expedientes, aunque protagonizaron la caída más acusada entre los grandes sectores, con un retroceso del 26,7%.