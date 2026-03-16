Extremadura, la región con la solvencia familiar más baja de España, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que Extremadura es la región con el índice de solvencia familias más bajo de España, por delante de Canarias y Baleares, mientras que País Vasco es la región con mejor resultado, seguida de Castilla y León y de La Rioja.

Se trata de unos resultados que se recogen en su Estudio de Solvencia Familiar, que la organización ha presentado coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el 15 de marzo.

El estudio, que recoge la experiencia de 3.907 hogares mediante una muestra representativa de la población española entre 25 y 79 años, muestra una ligera mejoría del Índice de Solvencia Familiar, que sube de 47,4 a 47,8 puntos entre 2024 y 2025.

Estos resultados, según explica OCU en un comunicado, acompañan a los "buenos resultados macroeconómicos" del país, pero con "efectos limitados" en el ámbito cotidiano de los hogares, ya que hasta un 61% de los encuestados en toda España afirma que le resulta "difícil o muy difícil" ahorrar.

Por hogares, la organización resalta que ha aumentado hasta el 43% el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero, es decir, aquellas que no tienen dificultades para afrontar los gastos cotidianos. No obstante, alerta de que sigue habiendo un 13% de familias con dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto cotidiano y otro 44% con algunas dificultades económicas en determinadas partidas de gasto.

Por partidas, las que corresponden al área de vivienda continúan como las "más difíciles de afrontar", aunque OCU señala que esta percepción se refleja también en la mayoría de gastos domésticos. Por ejemplo, destaca que el 49% de los que necesitaron el dentista les resulto "difícil o muy difícil" pagarlo. Este porcentaje fue del 45% para quienes tuvieron que comprar gafas y audífonos, e igualmente del 45% para los que usan el coche.

Otros gastos importantes para las familias fueron la hipoteca (el 42% de los hipotecados la consideraba "difícil o muy difícil" de afrontar), la salud mental (41% de quienes precisaron ayuda), la compra de carne y pescado (40%), la calefacción (33%) y los suministros de gas, luz y agua (29%).

OCU llama la atención sobre otra partida, la de las vacaciones. En este caso, les resultaba difícil o muy difícil de afrontar al 59% de los hogares que pudieron disfrutarlas.

Ante esta situación, OCU alerta de una posible subida del IPC con motivo del conflicto en Oriente Medio e insiste al Gobierno para que reduzca el IVA del 4% al 0% en alimentos básicos, incluida la carne y el pescado, actualmente sujetos al 10%.

Del mismo modo, y en el área de vivienda, recuerda la "necesidad" de facilitar los acuerdos con las entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias para las familias con dificultades para pagar la hipoteca.