Extremadura reduce un 17,5% los municipios sin acceso a cajeros, oficinas y medios bancarios alternativos en tres años

La última edición del informe elaborado por el Banco de España muestra una mejora del acceso presencial a los servicios bancarios en el conjunto de España entre 2021 y 2024, y que en el caso de Extremadura se debe al refuerzo de los medios alternativos de acceso, como ofibuses o agentes financieros.

De esta forma, el número de municipios sin acceso a cajeros, oficinas, ofibuses, agentes o servicios a través de Correos se ha reducido un 17,5%, hasta 80 localidades, lo que supone el 20,6% del total.

Extremadura cuenta con 2.124 puntos de acceso a servicios bancarios, un 3,2% menos que en 2021, si bien los medios alternativos ya representan casi una quinta parte de la red, pasando del 18% en 2021 al 19,2% en 2024.

Asimismo, la población sin acceso en su lugar de residencial también ha descendido, en este caso 22 por ciento, situándose en el 2% del total, 21.466 personas.