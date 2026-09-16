El PP de Extremadura reclama al Gobierno "inversiones reales" y "no anuncios vacíos" para el Aeropuerto de Badajoz

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha reclamado al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "inversiones reales" y "no anuncios vacíos" para el Aeropuerto de Badajoz, y ha reclamado que el Ejecutivo nacional deje de anunciar estudios y concrete "de una vez" presupuestos y actuaciones para mejorar su operatividad.

En este sentido, Núñez ha valorado cualquier avance que contribuya a mejorar la operatividad del Aeropuerto de Badajoz, pero considera "imprescindible" aclarar la "realidad" de lo anunciado por el Gobierno y reivindicado por el PSOE, toda vez que "no existe compromiso de instalación del sistema antiniebla, sólo un estudio preliminar sin presupuesto asignado".

"El PSOE celebra un anuncio que, en la práctica, no garantiza ninguna actuación concreta", ha señalado el portavoz del PP, que añade que el propio documento aprobado por el Consejo de Ministros se limita a autorizar a Aena a "iniciar los trámites técnicos" para analizar la viabilidad de un sistema ILS de categoría superior.

"Eso no es instalar nada. Eso es estudiar. Y Extremadura no necesita más estudios: necesita inversiones reales", ha subrayado Núñez.

"Mientras el Gobierno anuncia casi 13.000 millones de euros para la red de Aena, al Aeropuerto de Badajoz le corresponden solo 5,2 millones, el 0,04 por ciento del total", ha señalado. Una cifra que, según ha destacado, "no cubre ni siquiera el coste del sistema antiniebla que el PSOE asegura que se va a implantar".

Así, Núñez ha denunciado que el PSOE está trasladando a la ciudadanía "una imagen falsa": "No hay financiación, no hay calendario y no hay compromiso de ejecución. Solo un estudio. Y Extremadura ya está cansada de estudios", ha dicho.

El portavoz 'popular' ha considerado "especialmente llamativo" que quienes hoy celebran este anuncio sean "los mismos que, hace apenas unos meses, afirmaban que estas actuaciones no eran necesarias".

A su juicio, "el PSOE cambia de discurso según le conviene, pero Extremadura necesita coherencia, seriedad y resultados, no titulares vacíos".

Frente a ello, el portavoz del PP ha destacado que la Junta de Extremadura ha incrementado un 23 por ciento la dotación de la Obligación de Servicio Público, superando los 7 millones de euros.

"Porque la conectividad aérea no es un lujo: es empleo, turismo, empresas y oportunidades", ha afirmado, señala en nota de prensa el PP extremeño.

Núñez ha defendido, además, que el aeropuerto de Badajoz "está creciendo, que bate récords y que es una infraestructura estratégica para la región", pero para seguir avanzando, necesita "inversiones reales, no anuncios que no se traducen en obras ni mejoras operativas".

Por todo ello, Luis Miguel Núñez ha exigido al ministro Óscar Puente que "deje de anunciar estudios y empiece a anunciar inversiones". "Extremadura no puede seguir recibiendo el vuelo de las migajas" mientras otras comunidades sí obtienen compromisos claros y presupuestos suficientes", ha concluido.