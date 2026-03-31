JUSTICIA

Extremadura presenta una tasa de litigiosidad en 2025 de 125 asuntos por cada 1.000 habitantes

La región se sitúa por debajo de la media nacional, que está en 153,70 asuntos.

Redacción

Extremadura |

Juzgados colapsados
Juzgados colapsados | antena3.com

Extremadura presentó en 2025 una tasa de litigiosidad de 125,05 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que está en 153,70 asuntos.

Así, Canarias fue la comunidad autónoma que mostró una mayor tasa e litigiosidad (202,06), seguida por Madrid (166,46), Asturias (162,42) y Baleares (160,04).

Por el contrario, el País Vasco fue la comunidad autónoma con la menor tasa de litigiosidad (109,94), a la que le siguieron La Rioja (116,91), Navarra (124,23) y Extremadura (125,05), según el informe sobre la situación de los órganos judiciales publicado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Por encima de la media española también se encontraron Andalucía (158,15), Aragón (133,31), Cantabria (136,78), Castilla-La Mancha (129,98), Castilla y León (139,04), Cataluña (159,56). Al contrario, por debajo quedaron Galicia (137,97), Murcia (156,33) y Valencia (145,52).

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