Extremadura podría perder más de 4.600 autónomos del comercio en la próxima década, según UPTA

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA España alerta de la "profunda transformación" que puede sufrir el mapa comercial de Extremadura durante la próxima década, de tal modo que a tenor de los datos disponibles y de mantenerse la evolución registrada en los últimos años, la comunidad podría perder más de 4.600 trabajadores autónomos del comercio hasta 2036.

Así, Extremadura cerró 2021 con 21.139 trabajadores autónomos en comercio y reparación, mientras que al finalizar 2025 quedaban 19.276. En apenas cuatro años se han perdido 1.863 autónomos, un 8,8 por ciento del total.

La evolución es más negativa que la registrada en el conjunto del país. Durante el mismo periodo, España ha pasado de 772.234 a 716.637 autónomos del comercio, una reducción del 7,2 por ciento. La caída acumulada en Extremadura supera, por tanto, en más de un punto y medio porcentual la media nacional.

De mantenerse el ritmo observado durante estos años, Extremadura podría perder alrededor de 4.650 autónomos del comercio durante la próxima década, situándose en el entorno de los 14.600 afiliados en 2036.

Para UPTA, estas cifras anticipan un "cambio estructural" del modelo comercial extremeño, con consecuencias económicas, sociales y territoriales "especialmente relevantes" por el peso que el comercio de proximidad mantiene en los pequeños municipios.