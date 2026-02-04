Extremadura pierde 2.500 nidos de cigüeña blanca y el censo cae a 8.578 parejas

Extremadura es una de las regiones que presenta un mayor declive en el censo de cigüeña blanca, aunque es la que alberga la segunda colonia más importante, con 8.578 parejas, ya que ha perdido más de 2.500 nidos, según datos de la SEO/BirdLife.

El VIII Censo Internacional de Cigüeña Blanca arroja en España una cifra muy similar a la obtenida en el de 2004 (33.217 parejas), ya que en 2025 se ha situado en 33.500-34.000 parejas.

Sin embargo, muestra un "preocupante descenso" con respecto a la estimación realizada en 2014 (42.000), según la SEO/BirdLife.

En algunas regiones como Extremadura el cierre de basureros que aportan una gran cantidad de comida ha supuesto la desaparición de colonias enteras, "algunas con más de un centenar de nidos", ha precisado.

El cambio de usos en el sector agrícola o la retirada de nidos en edificios, iglesias y monumentos podrían ser otras causas de este descenso, según ha señalado SEO/BirdLife en un comunicado.

El caso de la ciudad de Cáceres el casco histórico ha perdido prácticamente toda la población de cigüeña blanca, ya que se contaron hasta 180 nidos y en la actualidad apenas siguen activos 1-2.

La población urbana se ha venido abajo por diversos factores, como el cierre de vertederos, obras, crecimiento urbano y cambios en el hábitat periurbano, entre otros.