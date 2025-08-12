En Extremadura se ofertan 46 viviendas de más de un millón de euros de valor

Las viviendas de más de un millón de euros en oferta en Extremadura se elevan a 46 este mes de agosto y representan un 0,1 % del mercado nacional de la vivienda de lujo, según un informe de Idealista publicado este lunes.

A 1 de agosto, en la región existían 5 ofertas de viviendas de más de 3 millones de euros, que suponen el 0,1 %, todas ellas en la provincia de Cáceres.

En la provincia cacereña había, en dicha fecha, 35 viviendas ofertadas por más de un millón de euros, frente a las 11 en la provincia de Badajoz, donde ningún anuncio superaba los 3 millones de euros.

El 23 % de las viviendas de lujo que hay en el mercado español con precios superiores al millón de euros se encuentran en Baleares, y el 84 % del total están repartidas en Málaga, Madrid, Alicante, Barcelona, Girona y la provincia insular.