Extremadura muy atenta a los desembalses y crecidas de caudales con el regreso de las Alertas meteorológicas este viernes

SIN ALERTAS Y A LA ESPERA DE NILS

Hoy sin alertas activas por avisos meteorológicos, si que se activarán mañana, de color amarillo por lluvias en gran parte de la región con la llegada de la Borrasca Nils. La mayor preocupación a estas horas se sitúa en los desembalses que nutren unos caudales y cauces ya al límite de su capacidad.

EVACUACIONES

Así, ayer hubo que desalojar de nuevo a los habitantes de la zona de La Isleta Coria, activando el Ayuntamiento cauriense nuevamente el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) debido al incremento del cauce del río Alagón al paso por la localidad.

SITUACIÓN EMBALSES Y CAUDALES

Actualmente el número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la cuenca del Tajo, ha ascendido a un total de 24 y 27 presas están desembalsando significativamente, nueve de ellas en nivel de aviso rojo, más concretamente en Extremadura nos encontramos bajo este nivel en Cedillo, Alcántara, Valdecañas, Valdeobispo, Jerte-Plasencia y Villar de Plasencia.

Mientras, once estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana han superado el nivel rojo de aviso hidrológico en la provincia de Badajoz, y 19 presas están desembalsando. En ese nivel rojo se sitúan en el río Guadiana en Orellana la Vieja, El Zújar en Campanario, el Guadiana en Villanueva de la Serena, el Ruecas en Logrosán y Don Benito, el Guadiana en Valverde de Mérida, el Aljucén en Aljucén, el Guadiana aguas abajo de Montijo, el Lácara aguas abajo de Canchales, el río Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana y en Badajoz, el río Guadiana en el azud.

CARRETERAS

En cuanto a las carreteras, Seis vías de la red provincial de Badajoz continúan cerradas al tráfico en estos momentos, debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas jornadas. También diversas vías cortadas al tráfico en la provincia cacereña, la última en hacerlo esta pasada noche la CC-225 entre Baños de Montemayor y La Garganta, además el ayuntamiento de Badajoz cortaba ayer el acceso a la urbanización Los Lebratos por las lluvias.