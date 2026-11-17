Extremadura mejora sus resultados educativos, pero mantiene desafíos en abandono escolar y empleabilidad, según el informe 'Indicadores sobre el estado del sistema educativo de España y Extremadura 2026', presentado este lunes en Badajoz en el marco de de una jornada organizada por el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), a través de su Círculo de Educación y Sociedad (CEYS).

En concreto ha sido en el marco de la sesión "Chequeo al sistema educativo de España y Extremadura. Propuestas de mejora para este curso", que ha reunido a profesionales del ámbito educativo para analizar la situación actual del sistema educativo y debatir propuestas orientadas a impulsar una educación "más eficaz, innovadora y adaptada a los retos actuales".

La jornada ha comenzado con la presentación del informe 'Indicadores sobre el estado del sistema educativo de España y Extremadura 2026', a cargo de Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, que ha contado con el apoyo de Grupo Cajamar y Fundación Cajasol.

Durante su intervención, ha ofrecido una radiografía de la situación actual del sistema educativo, destacando la estrecha relación entre educación y empleo en Extremadura.

Según los datos, Extremadura presenta un "gran crecimiento" en la tasa de escolarización, sin embargo, "el 47 % de la población adulta cuenta con niveles bajos de formación, el porcentaje más elevado de España, mientras que el 34,5 % ha completado estudios de educación terciaria", ha apuntado.

Asimismo, el abandono educativo temprano se sitúa en el 15 %, por encima de la media nacional, tras registrar un incremento respecto al año anterior, apunta Cesur en nota de prensa.

Para seguir avanzando, Sancho ha subrayado la necesidad de evitar la ralentización de la mejora en indicadores clave como la idoneidad y la reducción del abandono escolar, así como reforzar las tasas de titulación y la formación postobligatoria.

"Extremadura ha logrado avances importantes en los últimos años, pero todavía mantiene desafíos estructurales que condicionan las oportunidades educativas y laborales de una parte de la población", ha indicado. También ha recordado que, en la última década, Extremadura junto con La Comunidad Valenciana es la región que más ha logrado reducir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

En este contexto, ha puesto en valor el "esfuerzo de la región de invertir en educación, tanto en recursos económicos como en becas y dotación de profesorado".