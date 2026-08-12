Extremadura medirá por primera vez el nivel de digitalización de su economía social

La Junta de Extremadura ha elaborado el primer Estudio de Madurez Digital de la Economía Social de Extremadura, en colaboración con el propio sector y a través de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de Extremadura (Cesyc).

Con el mismo se busca dar respuesta al "gran reto" en que se ha convertido la transformación digital para las cooperativas y el resto de entidades de la economía social.

Hasta ahora, Extremadura no disponía de una herramienta que permitiera conocer con precisión el grado de digitalización del sector ni identificar las necesidades reales de sus entidades.

La elaboración del estudio ha llevado durante los últimos meses a recorrer distintos puntos de la región para escuchar directamente a las entidades de la economía social.

Cooperativas, sociedades laborales y otras entidades del sector de la economía social han participado en reuniones y grupos de trabajo en los que han compartido su experiencia, las dificultades que encuentran para avanzar en la digitalización y las necesidades que consideran prioritarias para seguir ganando competitividad.

El estudio analizará aspectos como el uso de programas de gestión empresarial, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la analítica de datos o la capacitación digital de las personas que trabajan en estas entidades.

Con toda esa información se elaborará un modelo de madurez digital adaptado a las características de la economía social extremeña, que permitirá disponer por primera vez de un diagnóstico objetivo sobre el nivel de digitalización del sector. Los resultados se presentarán el próximo mes de octubre.

Este diagnóstico facilitará a las cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación y al resto de entidades de la economía social identificar sus fortalezas, detectar áreas de mejora y planificar con mayor seguridad sus inversiones y sus procesos de transformación digital.

Al mismo tiempo, el estudio permitirá a la Junta de Extremadura diseñar futuras líneas de ayudas, programas de formación y actuaciones de acompañamiento "mejor adaptadas" a las necesidades reales detectadas.

"La transformación digital marcará buena parte de la competitividad de las empresas en los próximos años, y la economía social no es ajena a ese desafío. Contar con una radiografía precisa de su situación permitirá que cooperativas y demás entidades afronten ese camino con más información, más planificación y una visión más clara de los retos y oportunidades que tienen por delante", ha destacado la Junta en nota de prensa.