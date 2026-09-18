Extremadura se mantiene como la región más segura de España con una tasa de 35,2 delitos por cada 1.000 habitantes

Extremadura continúa siendo la comunidad autónoma más segura de España, con una tasa de 35,2 delitos por cada 1.000 habitantes durante el primer semestre de 2026, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

Por provincias, Badajoz registra una tasa de 37,5 delitos por cada 1.000 habitantes y Cáceres, de 31,2. Esta cifra sitúa a Extremadura 15,3 puntos por debajo de la media nacional, establecida en 50,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Tras Extremadura se sitúan Galicia, con una tasa de 35,3, y Asturias, con 36,7.

El número de delitos conocidos durante el primer semestre de 2026 ascendió a 18.544, lo que supone 616 infracciones más que en el mismo periodo de 2025 y un incremento del 3,4 por ciento. Del total de las infracciones conocidas, 8.240 han sido esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que supone un 0,6 por ciento más respecto al primer semestre de 2025.

En cuanto a la tipología de los delitos, la cibercriminalidad ha aumentado un 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 4.803 delitos entre enero y junio de 2025 a 4.899 en el primer semestre de 2026. En particular, las estafas informáticas registran un incremento del 6 por ciento, apunta en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

Este aumento se concentra principalmente en las modalidades fraudulentas cometidas a través de medios digitales, mientras que el resto de los ciberdelitos disminuyen un 12,1 %, lo que evidencia una evolución desigual entre las distintas tipologías que conforman la delincuencia en el ámbito cibernético.

Los delitos contra el patrimonio han experimentado un incremento del 4,2 por ciento con respecto al primer semestre de 2025, pasando de 11.591 a 12.080 hechos conocidos. Los hurtos han descendido un 2,7 por ciento y los robos con fuerza en las cosas han disminuido un 0,6 por ciento. Dentro de esta tipología, los robos en establecimientos presentan un descenso del 16,7 por ciento, mientras que los robos en domicilios aumentan un 11,7 por ciento. Los robos con violencia o intimidación descienden un 22,8 por ciento.

Por otra parte, la sustracción de vehículos presenta un descenso del 19,3% respecto al primer semestre de 2025, pasando de 83 a 67 vehículos sustraídos en este periodo de 2026.

En cuanto a los delitos por tráfico de drogas, estos presentan un descenso del 6 por ciento, al pasar de 134 delitos en el primer semestre de 2025 a 126 en el mismo periodo de 2026.

MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Los delitos de malos tratos en el ámbito familiar aumentan un 4,5 por ciento. Durante el primer semestre de 2026, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de 740 delitos de esta naturaleza, frente a los 708 registrados en el mismo periodo de 2025.

A su vez, los delitos contra la libertad sexual se mantienen respecto al periodo anterior, con un total de 180 delitos. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración descienden un 7,5 por ciento, mientras que los delitos sexuales relacionados con menores y personas con discapacidad descienden un 71,4 por ciento, pasando de siete hechos conocidos en 2025 a dos durante el primer semestre de 2026.

Asimismo, los delitos relacionados con la pornografía infantil pasan de 13 a 10 entre enero y junio de 2026, lo que supone un descenso del 23,1 por ciento.

Los datos del Balance de Criminalidad correspondientes al primer semestre de 2026 sitúan a Extremadura como la comunidad autónoma con la tasa de criminalidad más baja del conjunto del país.

La Delegación del Gobierno en Extremadura reconoce y agradece el "esfuerzo constante" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya dedicación resulta "fundamental para garantizar la protección de la ciudadanía y mantener a Extremadura entre las regiones más seguras de España".