Extremadura se mantiene como la región más segura de España en 2025 con 34,6 delitos por cada 1.000 habitantes

Extremadura se mantiene como la más segura de España, con una tasa de 34,6 delitos por cada 1.000 habitantes en el año 2025, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior, que arroja que, por provincias, Badajoz cuenta con una tasa de 36,9 delitos y Cáceres de 30,5.

Esta tasa sitúa a Extremadura en 15,8 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional (50,4). Seguidas de la comunidad extremeña, se encuentra Galicia con una tasa de 35,4 delitos por cada 1.000 habitantes y Asturias con 35,7.

En concreto, el número de delitos conocidos durante todo el 2025 se ha situado en 36.333, es decir, 1.686 delitos conocidos más que durante el mismo periodo del año 2024; lo que supone un incremento del 4,9 por ciento sobre los datos de 2024.

En este punto, en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura señala el aumento del 4,7 por ciento en el esclarecimiento de las infracciones penales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2025, al pasar de 15.657 infracciones penales esclarecidas en 2024 a 16.391 en 2025.

Del mismo modo, cabe señalar el aumento del 2,4 por ciento de los detenidos e investigados por parte de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional durante el pasado año.

Con respecto a la tipología de los delitos, se produce un cambio de tendencia en la cibercriminalidad, que aumenta un 8,2 por ciento con respecto al año 2024. En concreto, las estafas informáticas crecen un 8,4 por ciento y el resto de ilícitos cometidos a través de internet aumentan un 7,5 por ciento.

Esa subida en los delitos digitales hace "patente" el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en entornos cibernéticos, y pone de manifiesto la necesidad de la concienciación de los ciudadanos a la hora de adoptar las precauciones necesarias durante la navegación por las redes.

Por su parte, el conjunto de delitos contra el patrimonio ha experimentado un incremento del 3,9 por ciento con respecto al año 2024, pasando de 22.649 en 2024 a 23.524 delitos en 2025. Los hurtos han descendido un 5,3 por ciento; los robos con fuerza en las cosas descienden un 4,4 por ciento y los robos con violencia o intimidación se han incrementado en un 14,9 por ciento.

En el caso de los delitos por tráfico de drogas, estos presentan un descenso del 5,5 por ciento respecto a los 273 delitos durante todo el año de 2024 y los 258 delitos en el mismo periodo de 2025. En los delitos contra la seguridad vial se detecta también un descenso del 8 por ciento, señalan las mismas fuentes.

Por su parte, los delitos tipificados por malos tratos en el ámbito familiar han aumentado; y en el año 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 350 delitos de esta naturaleza, lo que representa un 13,3 por ciento más que el año anterior.

El mayor descenso por tipologías de delitos se ha producido en los sexuales que presentan una caída del 10,4 por ciento. Entre ellos, las agresiones sexuales con penetración se mantienen prácticamente sin cambios respecto al año anterior, mientras que los delitos sexuales relacionados con los menores y discapacitados bajan un 60,5 por ciento, pasando de 38 delitos conocidos en el 2024 a 15 en el conjunto de 2025.

Por su parte, los delitos relacionados con la pornografía de menores pasan de siete a 18 en términos interanuales, registrándose así un incremento del 157,1 por ciento.

La Delegación del Gobierno en Extremadura agradece el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su "incansable" labor por garantizar la seguridad de los extremeños y mantiene su compromiso a la hora de avanzar en una región "cada día más segura para todos".