Extremadura se mantiene entre las CCAA con mejores expectativas de contratación para el tercer trimestre

Las empresas de la zona Sur, integrada por Andalucía, Extremadura y Canarias, afrontan el tercer trimestre del año con unas previsiones de contratación positivas, situándose entre las comunidades más dinámicas del país.

Según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup, la expectativa neta de contratación alcanza el 15% para el periodo comprendido entre julio y septiembre.

Las previsiones reflejan que, pese a un contexto de mayor cautela, el tejido empresarial de la zona mantiene una intención favorable hacia la incorporación de talento. Así el 36% de las compañías de la zona prevé incrementar sus equipos en el periodo estival, mientras un 41% espera mantener plantilla y sólo un 21% anticipa una reducción en sus equipos.

No obstante, la expectativa desciende 20 puntos respecto al trimestre anterior, lo que supone uno de los mayores ajustes a nivel nacional y apunta a una desaceleración significativa tras un periodo previo de fuerte dinamismo.

Con una expectativa neta del 15%, la zona Sur se posiciona entre las regiones con mayor optimismo en generación de empleo de cara al tercer trimestre de 2026, solo por detrás de Noroeste y Norte (ambas con un 18%) y por delante de Levante (14%), Centro (10%) y Noreste (7%).

Este resultado pone de manifiesto la fortaleza relativa del mercado laboral en la región, donde sectores vinculados al turismo y los servicios continúan impulsando la demanda de profesionales durante los meses de verano. La campaña estival sigue siendo, en este sentido, un factor clave para sostener la actividad y la creación de empleo.