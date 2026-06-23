Extremadura lidera la creación de empleo en el sector servicios en el último año, con un 2,48%

El sector servicios de Extremadura aumentó su facturación un 6,4% el pasado mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 7,5%. Sin embargo, la comunidad lidera la creación de empleo en el sector servicios en el último año, con un 2,48% según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en abril con País Vasco (+11,10%), La Rioja (+10,40%) y Navarra (+9,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,20%), Asturias (3,40%) y Canarias (3,40%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,1% en Extremadura, 1,1 puntos más que la media nacional (5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,5% en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Extremadura registrando el mejor dato, un 2,48% más, y Cantabria el peor, con una subida del 0,11%.