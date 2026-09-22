Extremadura lidera la captación de donantes de médula ósea en España al alcanzar el doble de su objetivo anual

La directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarna Solís, ha afirmado que Extremadura se sitúa a la cabeza en incorporación de nuevos donantes potenciales de médula ósea, consolidando una trayectoria de solidaridad que la mantiene entre las regiones más comprometidas con la donación de médula ósea.

Según los últimos datos disponibles, Extremadura ha incorporado en 2025 un total de 1.229 nuevos donantes potenciales de médula ósea, una cifra que casi duplica la previsión anual asignada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para la comunidad autónoma, fijada en 698 nuevos donantes en función de su población.

Solís ha indicado que estos resultados sitúan a Extremadura como la región que más ha superado el objetivo establecido para este año, alcanzando el 199 por cien de cumplimiento.

Muy por encima, ha señalado, de otras regiones que también han superado el cien por cien de la previsión, como Murcia (136 por ciento) o Castilla-La Mancha (129 por ciento), porcentajes que se calculan, ha explicado, en función de los objetivos de captación asignados a cada comunidad autónoma en proporción a su población.

La directora gerente ha hecho estas declaraciones este lunes en Mérida, donde ha ofrecido una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, acto en el que ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO) Extremadura, Virtudes Carrasco; y el coordinador regional de trasplantes, Luis López.

Ha señalado que Extremadura cuenta con 18.941 donantes potenciales activos inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y ha recordado que, a lo largo de los años, más de 22.000 extremeños han formado parte del mismo.

En su opinión, esta evolución evidencia el compromiso sostenido de la ciudadanía extremeña con la donación y con la mejora de las oportunidades de tratamiento para pacientes con enfermedades oncohematológicas.

Este importante crecimiento, ha subrayado, ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y ADMO Extremadura, entidad autorizada por la ONT para desarrollar labores de información y promoción de la donación de médula ósea y que gestiona las citas para nuevos donantes dentro del sistema sanitario público extremeño.

Además, en los periodos de mayor demanda de captación, el SES ha reforzado su capacidad asistencial mediante la ampliación de horarios y el esfuerzo de los profesionales sanitarios implicados en este proceso.

ADMO Extremadura ha realizado en 2025 un total de 762 actividades en la región de promoción, formación y sensibilización para más de 16.000 personas, además de atender más de 3.000 peticiones de información relacionadas con la donación de médula ósea.

Encarna Solís ha agradecido la implicación de ADMO Extremadura, de los profesionales sanitarios y de toda la ciudadanía extremeña y ha destacado que juntos mantenemos nuestro empeño en que los pacientes oncohematológicos encuentren a su donante.

Por su parte, el coordinador autonómico de Trasplantes de Extremadura ha indicado que durante el pasado año se realizaron 20 donaciones efectivas de médula ósea de donantes extremeños para pacientes compatibles, nueve de ellas coordinadas por REDMO.

Con estos datos, Extremadura reafirma su posición como referente nacional en donación de médula ósea y mantiene su objetivo de seguir ampliando el número de potenciales donantes para que cada vez más pacientes puedan encontrar la compatibilidad que necesitan para recibir un trasplante.