Extremadura lidera el aumento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto

La Seguridad Social ha registrado un total de 25.523 afiliados extranjeros en agosto en Extremadura, la comunidad con mayor aumento porcentual en variación mensual: un 4,13 por ciento más, con 1.012 ocupados más, y la segunda que más crece en comparación al mismo mes del año anterior: un 25,61 %, con 5.204 ocupados más.

Por provincias, la de Badajoz registraba en agosto 15.705 afiliados, 1.294 más que el año anterior (8,98% más) y 3.304 más que hace un año (26,65% más), mientras que en la de Cáceres había 9.818 afiliados extranjeros, 282 menos que en julio (-2,79%) y 1.900 más que hace un año (+24%).

Por regímenes, los 25.523 afiliados se reparte en 21.943 del General, de ellos 6.295 del Sistema Especial Agrario, y 1.185 de Empleadas de Hogar, y 3.580 del de Autónomo.