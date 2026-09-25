Extremadura fue el destino del 2,6% de los viajes interiores realizados en el segundo trimestre por residentes en España

Los residentes en Extremadura realizaron en el segundo trimestre del año un total de 867.334 viajes, lo que supone un 8,5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y representa el 1,85 por ciento de los viajes realizados por españoles.

De ellos, 32,8 por ciento de los viajes realizados por residentes en Extremadura tuvo como destino la propia región; el 62,1 por ciento fueron viajes a otras comunidades, y el 5,1 por ciento, al extranjero, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el 46,3 por ciento de los viajes realizados por residentes en Extremadura, los viajeros pernoctaron en alojamientos de pago, como hoteles o pensiones, y el 53,7 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado, como viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad o intercambiadas.

En cuanto a los viajes interiores realizados por residentes en Extremadura, éstos aumentaron un 13,17 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior, en los que el destino fue la propia región, en el 34,6 por ciento de los casos, un 9,82 por ciento, mientras que el 65,4 por ciento fueron viajes a otras comunidades, un 15,02 por ciento.

De acuerdo a estos datos, de los 41,62 millones de viajes con destino interior contabilizados en el periodo para el total nacional, 823.167 los efectuaron residentes en Extremadura, lo que supone el 1,98 por ciento, y 1.091.802 tuvieron por destino la región extremeña, un 2,62 por ciento del total.

Así, los viajes interiores con destino Extremadura subieron un 8,08 por ciento con relación al mismo trimestre del año anterior, y de los que el origen principal de estos viajes procedían de otras regiones (73,9% de los casos), y el 26,1 por ciento restante (284.854) procedían de la propia región.