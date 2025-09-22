Extremadura cuenta con 100 pulseras telemáticas para maltratadores activas

Extremadura cuenta, a fecha de julio de este año, con 100 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género consultados por Europa Press.

Una cifra de pulseras activas que no ha variado en comparación con el mismo mes de 2024, si bien son siete más que las que había en enero de 2025.

A nivel nacional, España cuenta con más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas. En concreto, el número de dispositivos activos es de 4.515, una bajada del 6,3% respecto al mismo mes de 2024.