Extremadura cubre las 23 plazas MIR convocadas en el proceso extraordinario

Extremadura ha cubierto este jueves las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que quedaron vacantes tras el proceso ordinario de adjudicación de este año, 23 de Médicos Internos Residentes (MIR) y una de Farmacia.

El Ministerio de Sanidad había convocado un procedimiento extraordinario a nivel nacional para cubrir las plazas que habían quedado libres por renuncia expresa o no incorporación de la personas aspirantes a las que se les había adjudicado en la fase ordinaria, 441 en toda España.

En concreto, en Extremadura se han adjudicado 20 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria para las áreas de salud de Cáceres (3), Mérida (1), Badajoz (4), Navalmoral de la Mata (1), Don Benito-Villanueva de la Serena (7), Coria (1) y Plasencia (3), según detalla la resolución ministerial, recogida por EFE.

También se han cubierto tres plazas MIR en las especialidades de Hematología y Hemoterapia, en el Hospital Universitario de Cáceres; y de Anatomía Patológica y Cirugía Pediátrica, en el Universitario de Badajoz.

Al margen de las plazas médicas, en Extremadura se convocaba una de Radiofarmacia, que también se ha adjudicado para el Hospital Universitario de Badajoz.

Las últimas cinco plazas MIR cubiertas este jueves en Extremadura correspondían al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Las personas adjudicatarias de plaza deberán tomar posesión en el centro o unidad docente correspondiente los días 29 y 30 de junio de 2026.