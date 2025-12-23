Extremadura es la comunidad que menos tardó en pagar a sus proveedores en octubre, con 13,44 días

Extremadura ha sido la región que menos tardó en pagar a sus proveedores en octubre, con 13,44 días de media, muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, que se situó en 27,48 días.

Así, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas ha descendido en octubre hasta los 27,48 días, aunque hay seis regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días: Baleares (46,25 días); Cantabria (39,74 días); Castilla y León (38,28 días), Castilla-La Mancha (31,73 días); Comunidad Valenciana (31,29 días) y Asturias (30,78 días).

En el otro lado, Extremadura (13,44 días) fue la autonomía que menos tardó, seguida de Galicia (16,95 días), Canarias (18,05 días), Aragón (21,48 días), País Vasco (22,72 días), Madrid (23,70 días), La Rioja (24,28 días), Andalucía (24,47 días), Navarra (26,05 días), Murcia (27,05 días) y Cataluña (28,48 días), según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda.

En el caso de las autonomías, la cifra media de 27,48 días supone un descenso de 0,15 días respecto al mes anterior.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 25,63 días y la de operaciones pendientes de pago en 29,92 días, lo que supone un aumento de de 1,62 días en la ratio de operaciones pagadas y un descenso de 1,79 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.