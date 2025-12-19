Extremadura es la comunidad con mayor gasto farmacéutico por habitante en 2024, con 393,8 euros

Extremadura es la comunidad con mayor gasto farmacéutico por habitante a través de receta en el año 2024, con 393,8 euros, un 43 por ciento más que la media nacional, según se desprende del informe 'Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024', publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, dicho informe destaca que a semaglutida, financiada en España para el tratamiento de la diabetes tipo 2, es el principio activo con mayor gasto en farmacia durante el año 2024, con 403,9 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 36,2 por ciento respecto al año anterior.

Además, el año pasado se facturaron 1.200,3 millones de envases a través de recetas médicas de SNS, lo que supuso un gasto farmacéutico total de 13.865 millones de euros, un 4,9 por ciento más (650 millones) que en 2023, y un 44,4 por ciento más que en 2013 (4.261 millones).

Por habitante, el gasto farmacéutico a través de receta es de 285,2 euros por habitante en 2024, lo que supone un 3,8 por ciento (10,4 euros) más que en 2023 y un 39,9 por ciento (81,4 euros) más que en 2013. Extremadura se sitúa como la comunidad con el mayor gasto por habitante (393,8 euros), un 43 por ciento más que la media nacional, seguida por Asturias (351,8 euros) y Castilla y León (345,4). A la cola, están Melilla (233,2), Cataluña (235,8) e Islas Baleares (239,8).

A 31 de diciembre de 2024, la prestación farmacéutica del SNS incluía 22.557 presentaciones de medicamentos, lo que representa un 68,4 por ciento sobre el total de los medicamentos autorizados en España, así como 4.680 productos sanitarios. A lo largo del año pasado, se incorporaron a la financiación pública 1.269 nuevas presentaciones, un 46 por ciento más que en 2023.

Además, entre 2023 y 2024 se introdujeron en la prestación farmacéutica del SNS 39 nuevos principios activos con designación como medicamentos huérfanos (17 en 2024 y 22 en 2023), lo que supone que el 33,1 por ciento de los nuevos principios activos que se han incluido en la prestación farmacéutica del SNS son para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades raras.