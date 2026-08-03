Extremadura cierra el segundo trimestre del año con un incremento del alquiler del 3,1%

Extremadura ha cerrado el segundo trimestre del año con el incremento de un 3,1 por ciento con respecto al trimestre anterior, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 7,2 por ciento en Extremadura, hasta los 7,76 euros por metro cuadrado al mes.

A pesar de este incremento, el precio del alquiler en Extremadura se sitúa en casi la mitad del coste en el conjunto del país, que está en 14,79 euros por metro cuadrado, de acuerdo a estos datos.

Ante estos datos, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que "Extremadura presenta una evolución del alquiler más intensa que la media nacional, con un incremento trimestral del 3,1%, muy por encima del ligero avance del 0,1% registrado en el conjunto de España".

Además, el crecimiento interanual del 7,2 por ciento "confirma que el mercado extremeño mantiene una senda de revalorización sostenida", señala Matos, que apunta que "no obstante, el precio medio del alquiler continúa siendo uno de los más bajos del país, con 7,76 euros por metro cuadrado al mes, muy alejado de la media nacional de 14,79 euros", ha apuntado.