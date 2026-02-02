Extremadura cerró noviembre con 127 millones de superávit, 400 menos que en 2024

Extremadura cerró noviembre de 2025 con un superávit de 127 millones de euros, que representa el 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente a los 551 millones con los que cerró un año antes, el 2,07 por ciento.

Según los último datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, las CCAA cerraron noviembre con un superávit de 3.406 millones (0,2 % del PIB), la mitad que el año anterior debido tanto al efecto de la liquidación del sistema como al impacto de la dana en las cuentas de la Comunidad Valenciana, que registró un gasto extraordinario por este concepto de 1.326 millones.