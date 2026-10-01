Extremadura cerró julio con un déficit de 103 millones de euros, el 0,35% de su PIB

Extremadura ha cerrado el pasado mes de julio con un déficit en sus cuentas de 103 millones de euros, que equivale al 0,35 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Hacienda.

El dato del déficit de julio de 2026 de Extremadura es inferior al que registró en el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizó un déficit de 181 millones de euros, el 0,64 por ciento del PIB.

De media, las comunidades autónomas han registrado un déficit del 0,02 por ciento en el séptimo mes del año, correspondiente a un montante global de 429 millones de euros en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2025, cuando el déficit autonómico ascendió a 1.668 millones, un 0,10 por ciento del PIB regional.