Extremadura cerró el 2025 con 5.732 desempleados menos que hace un año. El desempleo subió en 483 personas en diciembre

En diciembre el paro bajó en 483 personas en la provincia de Badajoz, mientras que se incrementó en 40 personas en la cacereña.

Interior de una oficina de empleo | EFE | Archivo

Extremadura cerró el año 2025 con 64.370 parados registrados, 5.737 menos que 2024, lo que supone un descenso del 8,18 por ciento, y 419.254 afiliados a la Seguridad Social, que son 4.063 más que hace un año, pese al descenso en 1.483 del mes de diciembre. En diciembre el paro bajó en 483 personas en la provincia de Badajoz, mientras que se incrementó en 40 personas en la cacereña.

En el mes de diciembre, la región también ha registrado una disminución del número de desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público Extremeño de Empleo (SEXPE), con una bajada de 443 personas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores bajaba en agricultura en 194 personas, en 336 personas en el sector servicios y en 171 en el colectivo sin empleo de anterior, mientras que subía en 229 personas en el sector de la construcción y en 29 en industria.

