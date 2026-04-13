Extremadura busca despertar vocaciones digitales con más de 50 actividades de divulgación

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital está desarrollando más de 50 actividades de divulgación en toda la región en un amplio programa de actuaciones para despertar vocaciones digitales desde edades tempranas y acompañar ese interés hasta su transformación en oportunidades reales de empleo en un sector en pleno crecimiento.

Esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, articula un itinerario completo que conecta la sensibilización en colegios e institutos con la formación avanzada en tecnologías clave, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota.

El programa se desarrolla en el marco del Plan de Generación de Talento Digital con presencia en municipios como Campanario, Montijo, Olivenza, Quintana de la Serena, Zalamea, Alcuéscar, Arroyo de la Luz, Logrosán, Madroñera y Miajadas.

También se ejecuta en localidades como Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mérida, Plasencia, Trujillo, Don Benito, Zafra y Valencia de Alcántara.

Estas actuaciones, en marcha desde el pasado 7 de abril, se desarrollan en centros escolares, bibliotecas y casas de la cultura, combinando entornos urbanos y rurales y garantizando una distribución equilibrada en todo el territorio.

Dirigidas a alumnado de entre 8 y 16 años, alcanzarán al menos a un millar de participantes directos, una cifra a la que se suman las familias implicadas y el alumnado participante en centros educativos.

A través de dinámicas como 'Detectives del Código', un escape room tecnológico basado en retos de programación, criptografía y lógica computacional, o talleres prácticos, los participantes descubren de forma activa cómo funciona la tecnología digital.

Durante las sesiones, el alumnado diseña y crea su propio videojuego y posteriormente puede probarlo en una videoconsola programable, "lo que convierte la actividad en una experiencia muy motivadora y tangible".

En paralelo, se desarrollan sesiones dirigidas a madres y padres para trasladarles las oportunidades que ofrece el ámbito tecnológico y el papel clave que desempeñan en el acompañamiento de sus hijos, con especial atención al fomento de vocaciones entre las niñas.

Estas acciones, ha explicado la Junta, combinan sesiones prácticas diferenciadas por edades con encuentros con profesionales del sector tecnológico que muestran a los jóvenes que es posible desarrollar carreras de alto nivel "sin salir de Extremadura".

Según ha indicado, el empleo vinculado a las tecnologías digitales continúa creciendo en Extremadura y ofrece oportunidades laborales estables, con salarios superiores en un 38,5 por ciento a la media regional "y un alto potencial de desarrollo profesional, lo que lo convierte en una de las principales palancas de crecimiento económico".