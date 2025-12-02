GOURMETS

Extremadura Avante acompañará a las empresas extremeñas presentes en la Feria Salón Gourmets 2026

La feria que se celebrará del 13 al 16 de abril en IFEMA (Madrid), está dirigida a un público exclusivamente profesional del sector de los alimentos y bebidas.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, 1 de diciembre, la convocatoria de ayudas de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., para la participación agrupada de empresas extremeñas en la Feria Salón Gourmets 2026.

De esta acción, que busca satisfacer las necesidades de mejora, expansión y promoción internacional de los productos y servicios de las pequeñas y medianas empresas de Extremadura, podrán beneficiarse 50 empresas, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria, indica la Junta en una nota de prensa.

Las participantes contarán con un stand individual y con los servicios profesionales de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. antes, durante y después de esta acción de promoción en aspectos relacionados con la presencia como coexpositores, con el propósito de optimizar su participación en el evento.

