Extremadura acogerá en 2027 la gala de reconocimiento Top 101 Spain Up Nation

Extremadura será la sede en 2027 de la gala de reconocimiento Top 101 Spain Up Nation, organizada por ENISA y las agencias de desarrollo regional. Así lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante su participación en Startup Olé Salamanca 2026, donde ha invitado a los asistentes a acompañar a la región en la próxima edición.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Durante su intervención en el panel 'El papel de las instituciones en el crecimiento del ecosistema', Santamaría ha explicado que la Administración regional debe facilitar las condiciones para que las ideas se conviertan en empresas viables y puedan crecer, escalar sus negocios e internacionalizarse.

El consejero ha destacado la colaboración público-privada y la escucha a autónomos y empresarios como elementos de este enfoque, junto con la reducción de la presión fiscal y el uso responsable de los recursos públicos. "Las instituciones lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida, facilitarles instrumentos de inversión, escucharles mucho y gastar el dinero público con responsabilidad", ha afirmado.

Santamaría ha situado este acompañamiento en todas las fases del desarrollo empresarial, desde la generación de una idea y la elaboración del modelo de negocio hasta la comercialización, el crecimiento y la salida a mercados internacionales. También ha mencionado el papel de los centros tecnológicos, los parques científicos y los centros de apoyo al emprendimiento en la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

LAS STARTUPS EXTREMEÑAS DUPLICAN SU PRESENCIA EN STARTUP OLÉ

Santamaría ha agradecido a las empresas extremeñas su participación en Startup Olé Salamanca 2026, donde Extremadura está presente como comunidad invitada. Este año son 14 las startups de la región que cuentan con stand propio, el doble que en la edición anterior, en la que participaron siete.

El consejero ha felicitado también a la organización por la decimotercera edición del encuentro y ha destacado las oportunidades de intercambio de experiencias y contactos con emprendedores, inversores y grandes empresas. La cita reúne a más de 4.000 asistentes y se celebra del 13 al 15 de octubre en Salamanca.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

En el turno de preguntas de los asistentes, el consejero ha detallado distintas herramientas de apoyo a las startups y a las empresas innovadoras. Entre ellas figuran los fondos JEREMIE, que permiten participar en empresas con aportaciones de hasta 200.000 euros para contribuir a su crecimiento, y los fondos Go to Market, destinados a cubrir gastos de productos o servicios en fase de precomercialización para facilitar su llegada al mercado.

También ha expuesto los programas de retos empresariales, en los que grandes empresas plantean desafíos a pequeños desarrolladores y startups, así como un fondo de inversión mixto, de gestión privada, orientado a empresas emergentes de base tecnológica.

Santamaría ha completado este repaso con las actuaciones relacionadas con el talento digital, la digitalización de los procesos empresariales, las ayudas a la inversión y los programas de internacionalización y escalado.

DATOS DE EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA

El consejero ha señalado que la tasa de emprendimiento en Extremadura ha alcanzado este año el 6,1 %, el valor más alto de los últimos cinco años. También ha indicado que la tasa de emprendimiento rural se ha duplicado y ha destacado la participación de las mujeres en la actividad emprendedora.

"Entre seis y siete de cada diez autónomos son mujeres", ha afirmado Santamaría durante el panel. Asimismo, se ha referido a la evolución de la economía regional y ha señalado que el crecimiento del PIB extremeño se situó en 2024 y 2025 por encima de la media nacional.