Extinguido un incendio en una residencia de mayores de Arroyo de San Serván que no causo daños personales

Los mayores tuvieron que ser desalojados durante las labores de extinción del incendio.

Los bomberos han extinguido un incendio declarado en la caldera de gasoil de la residencia de mayores "Nuestra Señora de Perales" del municipio de Arroyo de San Serván (Badajoz).

Según ha informado esta madrugada el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en la red social X, la rápida intervención de los bomberos de Mérida ha evitado la propagación de las llamas y no se han producido daños personales.

El 112 ha detallado que el incendio ha requerido la intervención de la Cruz Roja, de agentes de la Guardia Civil y del Punto de Atención Continuada (PAC) de Arroyo.

