Las exportaciones internacionales de Extremadura bajan un 1% en el primer trimestre en comparación con 2024

Las exportaciones internacionales de Extremadura han disminuido un 1 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior y han aumentado un 0,2 por ciento respecto al trimestre anterior.

Por su parte, las importaciones internacionales han bajado un 2,5 por ciento interanualmente y un 6,9 por ciento respecto al trimestre anterior, según ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Asimismo, el comercio intrarregional (aquel cuyos flujos de mercancías tienen su origen y destino en Extremadura) ha experimentado en el primer trimestre de este año una tasa interanual del 12,7 por ciento, mientras que en relación con el trimestre anterior se ha registrado una tasa de variación del -40,1 por ciento.

En cuanto al comercio interregional, realizado entre Extremadura y el resto de comunidades autónomas, las ventas suben respecto al mismo trimestre del año anterior un 4,8 por ciento y las compras un 9 por ciento. En relación con trimestre anterior, se reducen las exportaciones un 11 por ciento y las importaciones suben un 16,8 por ciento.

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) elabora esta información a partir del tratamiento de los datos suministrados por el Proyecto C-Intereg.